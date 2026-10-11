Peserta Pertamina Mandalika Ride Out Ramaikan MotoGP Indonesia 2026
jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina (Persero) memberikan pengalaman baru bagi ratusan peserta Mandalika Ride Out atau touring sepeda motor ke Mandalika pada ajang MotoGP Indonesia 2026.
Rombongan yang terbagi dalam berbagai komunitas berangsur tiba di Pertamina Camping Ground Mandalika pada Sabtu (10/10) siang hari.
Mereka menuntaskan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lombok, sejauh 1.400 kilometer.
Rata-rata perjalanan yang ditempuh sekitar empat sampai lima hari, dengan tantangan cuaca panas dan padatnya arus lalu lintas, di sepanjang jalur pantai utara Jawa.
Salah satu peserta Dwi Dharma Putra mengaku perjalanan touring sepeda motor dengan tujuan sirkuit Mandalika baru pertama kali dirasakannya.
Menurutnya perjalanan ini merupakan kesempatan langka yang bisa dirasakan para rider.
Sebab, di sela-sela perjalanan peserta diajak mengenal lebih dekat bisnis Pertamina dengan mengunjungi Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat, serta fasilitas produksi pelumas Pertamina di Gresik, Jawa Timur.
"Pengalaman perjalanan yang tidak hanya menghadirkan tantangan berkendara jarak jauh, tetapi juga mendapat kesempatan memahami lebih dekat bisnis energi yang dijalankan Pertamina. Jujur ini pengalaman pertama saya nonton langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia," jelasnya.
Pertamina (Persero) memberikan pengalaman baru bagi ratusan peserta Mandalika Ride Out atau touring sepeda motor ke Mandalika pada ajang MotoGP Indonesia 2026.
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