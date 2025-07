Peserta Pertamina UMK Academy 2025 Harus Berdampak Positif Bagi Lingkungan Sekitar

jpnn.com, PEKANBARU - PT Pertamina mendorong peserta program Pertamina UMK Academy 2025 untuk melebarkan sayap bisnis dan memperluas pasar di dalam dan luar negeri.

Manager Small Medium Enterprise and Partnership Program Pertamina Dewi Sri Utami mengatakan pihaknya akan membantu peserta UMK Academy mencapai tujuan tersebut.

“Dengan program ini, peserta UMK Academy harus bisa berkembang dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujar Dewi.

Baca Juga: Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia di Ajang World Expo 2025 Osaka

Bersama timnya, Dewi mengunjungi lima usaha mikro dan kecil yang menjadi peserta Pertamina UMK Academy 2025. Lima usaha tersebut yakni Bawang Hitam Kadedika, Hefindho Catering, Dapur Misco, Dapur Atikah, dan PT Okra Nusantara Mandiri.

Selain mengunjungi lokasi usaha lima peserta, tim Pertamina UMK Academy juga memberikan pelatihan kepada seluruh peserta Pertamina UMK Academy wilayah Pekanbaru di Rumah BUMN Pertamina.

Dalam pelatihan tersebut, tim UMK Academy memberi masukan agar usaha para peserta bisa maju dan merambah pasar yang lebih luas.

Pertamina UMK Academy 2025 yang mengambil tema "Beri Energi Baru Menuju UMK Maju" ini diikuti oleh 1.490 pelaku usaha. Peserta yang lolos mengikuti pelatihan dan pendampingan di tingkat regional.

Peserta terbaik di setiap wilayah akan melaju ke tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan lewat kurikulum seperti Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global.