Peserta PKN LAN Mendorong Reformasi Koperasi Terpadu, dari Kuantitas Menuju Kualitas

jpnn.com - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 mendorong reformasi koperasi secara terpadu melalui policy brief bertajuk "Dari Kuantitas ke Kualitas: Reformasi Koperasi Terpadu sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan".

Koordinator Policy Breaf Angkatan 68 Dr. Rosyid Althaf mengatakan dari kajian tersebut diketahui keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari banyaknya unit dan aset, melainkan dari kesiapan usaha serta manfaat ekonomi bagi anggota.

Dalam kajian tersebut dibahas sejumlah poin, salah satunya kuantitas meningkat, kualitas tertinggal. Jumlah koperasi tercatat 224.256 unit pada semester I 2026, didorong pembentukan lebih dari 80 ribu KDKMP.

Namun, baru 10,87 persen koperasi berkategori berkualitas (2024); 20,7 persen melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan 21,3 persen memiliki Nomor Induk Koperasi valid (2025).

"Kontribusi koperasi terhadap PDB pada 2025 disebut masih di bawah satu persen, sementara sasaran RPJMN 2029 sebesar 1,2 persen," ujar Rosyid.

Kemudian, ada empat persoalan mendasar yang menjadi sorotan. Kajian mengidentifikasi kepemimpinan dan pendampingan yang masih administratif; fondasi organisasi, manajemen, dan SDM KDKMP yang belum seragam; regulasi serta data digital yang belum terintegrasi; dan pengawasan yang masih reaktif.

"Akar persoalannya ialah belum terbentuk arsitektur kelembagaan koperasi yang menyatukan hukum, tata kelola, kompetensi SDM, dan data sebelum koperasi menerima aset, pembiayaan, maupun mandat usaha," tuturnya.

Oleh karena itu, ada empat arah pembaruan yang perlu dilakukan. Pertama, transformasi pendampingan berbasis 5C—Coach, Connector, Catalyst, Collaborator, dan Change Agent—agar pendamping menggerakkan usaha dan kemandirian anggota.