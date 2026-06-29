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Peserta Program Magang Nasional 2026 Digaji Hingga Rp6 Juta

Peserta Program Magang Nasional 2026 Digaji Hingga Rp6 Juta
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Gaji peserta Program Magang Nasional 2026 bisa mencapai Rp6 juta. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Gaji peserta Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah berkisar Rp3,5 juta hingga Rp 6 juta per bulan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, besaran gaji peserta PMN 2026 bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Teddy Indra Wijaya saat pembukaan Program Magang Nasional 2026 yang dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6).

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Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

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Selain memperoleh penghasilan, peserta PMN mengikuti masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra serta mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja.

"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," kata Teddy.

Peserta Program Magang Nasional atau PMN 2026 akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan milik BUMN maupun swasta.

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