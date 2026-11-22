jpnn.com, JAKARTA - Peserta yang pernah mengikuti Remaja Bernegara (RBN) dari berbagai angkatan menggelar pertemuan di SCBD Weekland, Jakarta Selatan, Minggu (22/11).

Mereka menamai kegiatan sebagai Rendezvous RBN 2026 demi memperluas jejaring, bertukar gagasan, serta berdialog langsung dengan para pemangku kebijakan.

Kegiatan RBN sendiri memiliki 31 angkatan di tingkat pusat dengan total 872 alumni dari empat season dengan 687 lulusan di antaranya berasal dari musim kedua hingga keempat.

Ketua Panitia Rendezvous RBN 2026 Lathifa Marina Al Anshori mengatakan kegiatan digelar sebagai jawaban terhadap kebutuhan anak muda, untuk memiliki ruang berkumpul bersama.

Terlebih lagi, kebutuhan berkumpul itu bagi pihak yang mempunyai kepedulian serupa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tidak sedikit anak muda yang ingin berkontribusi, tetapi merasa sendirian dalam memperjuangkan gagasannya. RBN menjadi wadah untuk berkumpul bersama orang-orang, anak-anak muda yang peduli dengan negara ini dan bangsa ini,” ujar Lathifa, Minggu.

Dia berharap pertemuan lintas angkatan bisa memperkuat ikatan para alumni terhadap komunitas, sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa pandangan generasi muda layak mendapat perhatian pengambilan keputusan.

“Negara hadir dan juga orang-orang yang negarawan itu juga peduli kalau anak muda itu suaranya bisa didengar,” katanya.