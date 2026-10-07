Peserta 'Touring to Mandalika' Lihat Proses Produksi dan Uji Kualitas BBM di Balongan

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina (Persero) memberikan pengalaman menarik kepada 120 rider yang mengikuti kegiatan Touring to Mandalika.

Sebelum menuju titik akhir di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, para anggota komunitas motor ini singgah ke Kilang atau Refinery Unit (RU) Balongan di Indramayu, Jawa Barat pada Selasa (6/10).

Para rider yang terbiasa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) diajak melihat dari dekat proses pengolahan minyak mentah dan uji kualitas BBM yang diterapkan di kilang Pertamina.

Kilang Balongan merupakan tulang punggung penyedia produk BBM bagi masyarakat di kawasan DKI Jakarta, Banten, dan sebagian besar Jawa bagian barat, dengan kemampuan mengolah minyak berkapasitas 150 ribu barel per hari.

Engineer I RCU Complex Process RU Balongan Ridho Edistyo Ramadhan mendampingi sekaligus menjelaskan proses bisnis Kilang Balongan kepada para rider Touring to Mandalika.

Dia menjelaskan Kilang Balongan merupakan kilang dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dari seluruh kilang milik Pertamina di Indonesia, dengan Nelson Complexity Index (NCI) 11,9.

"Artinya, Kilang Balongan mampu menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, termasuk Pertamax Turbo," jelas Ridho.

Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, kehadiran para rider Touring to Mandalika di Balongan menjadi salah satu bentuk edukasi publik.