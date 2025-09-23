Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata
jpnn.com - Seorang pesilat berinisial AF (20) di Tulungagung ditangkap gegara menghajar Wakapolsek Pakel.
Pelaku penganiayaan itu ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Tulungagung.
Oknum pesilat asal Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman itu sebelumnya terlibat pengeroyokan Wakapolsek Pakel yang bertugas mengawal konvoi perguruan silat di Tulungagung.
Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana menyebut saat kejadian korban sedang mengamankan kegiatan ujian kenaikan tingkat perguruan silat yang diikuti konvoi puluhan pesilat.
Saat rombongan melintas, terjadi kesalahpahaman dengan seorang pengendara dari arah berlawanan hingga memicu pertikaian.
"Korban berupaya melerai, namun justru diserang pelaku bersama sekitar sepuluh orang lain," kata Ryo, Senin (22/9/2025).
Akibat pemukulan itu, Wakapolsek Pakel mengalami luka di wajah dan tubuh.
Adapun pelaku AF ternyata residivis kasus penganiayaan.
Seorang pesilat yang hajar Wakapolsek Pakel, Tulungagung sudah tertangkap. Pelaku ternyata seorang residivis penganiayaan yang bebas pada 2024.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Motif MA Bakar Istri & Aniaya Mertua di Cakung, Astaga
- Wakapolsek di Tulungagung Dianiaya Pesilat
- 3 Pelaku Penganiayaan di Cipatik Bandung Diringkus Polisi, Begini Motifnya
- Mayjen TNI Piek Pastikan Penanganan Kasus Kematian Prada Lucky Berlanjut
- Kasus Bullying di Pekanbaru, Siswa SMA 9 Kritis Seusai Dikeroyok
- Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penganiayaan Pria di Bandung Barat