Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata

jpnn.com - Seorang pesilat berinisial AF (20) di Tulungagung ditangkap gegara menghajar Wakapolsek Pakel.

Pelaku penganiayaan itu ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Tulungagung.

Oknum pesilat asal Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman itu sebelumnya terlibat pengeroyokan Wakapolsek Pakel yang bertugas mengawal konvoi perguruan silat di Tulungagung.

Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana menyebut saat kejadian korban sedang mengamankan kegiatan ujian kenaikan tingkat perguruan silat yang diikuti konvoi puluhan pesilat.

Saat rombongan melintas, terjadi kesalahpahaman dengan seorang pengendara dari arah berlawanan hingga memicu pertikaian.

"Korban berupaya melerai, namun justru diserang pelaku bersama sekitar sepuluh orang lain," kata Ryo, Senin (22/9/2025).

Akibat pemukulan itu, Wakapolsek Pakel mengalami luka di wajah dan tubuh.

Adapun pelaku AF ternyata residivis kasus penganiayaan.