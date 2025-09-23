menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata

Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata

Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka AF (20) dihadirkan dalam gelar ungkap perkara pengeroyokan wakapolsek di Mapolres Tulungagung, Senin (22/9/2025) (Destyan Sujarwoko)

jpnn.com - Seorang pesilat berinisial AF (20) di Tulungagung ditangkap gegara menghajar Wakapolsek Pakel.

Pelaku penganiayaan itu ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Tulungagung.

Oknum pesilat asal Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman itu sebelumnya terlibat pengeroyokan Wakapolsek Pakel yang bertugas mengawal konvoi perguruan silat di Tulungagung.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana menyebut saat kejadian korban sedang mengamankan kegiatan ujian kenaikan tingkat perguruan silat yang diikuti konvoi puluhan pesilat.

Saat rombongan melintas, terjadi kesalahpahaman dengan seorang pengendara dari arah berlawanan hingga memicu pertikaian.

"Korban berupaya melerai, namun justru diserang pelaku bersama sekitar sepuluh orang lain," kata Ryo, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

Akibat pemukulan itu, Wakapolsek Pakel mengalami luka di wajah dan tubuh.

Adapun pelaku AF ternyata residivis kasus penganiayaan.

Seorang pesilat yang hajar Wakapolsek Pakel, Tulungagung sudah tertangkap. Pelaku ternyata seorang residivis penganiayaan yang bebas pada 2024.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI