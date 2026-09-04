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Pesona Motor Neo-Klasik Jawa 42 FJ All Stars

Pesona Motor Neo-Klasik Jawa 42 FJ All Stars
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Jawa 42 FJ All Stars. Foto: jawamotorcycle

jpnn.com - Ada sensasi unik saat melihat motor modern yang menolak lupa pada sejarahnya.

Jawa baru saja membuktikannya lewat peluncuran 42 FJ All Stars di tanah Hindustan.

Motor bergaya neo-klasik ini hadir bukan sekadar meramaikan jalanan, tapi membawa karakter yang siap mencuri perhatian.

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Sekilas pandang, siluet klasiknya masih sangat kuat. Garis bodinya berotot tanpa harus terlihat terlalu agresif.

Detail yang ikut mencuri perhatian ialah tangkinya: paduan aksen aluminium bertekstur brushed, mahal sekaligus kokoh.

Dari enam warna yang ditawarkan, varian Aurora Green dan Chrome Edition jelas jadi bintang utama.

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Keduanya berhasil mengawinkan aura nostalgia dengan estetika modern secara pas.

Meski bernapas klasik, Jawa tak lupa membekalinya dengan teknologi masa kini—mulai dari tata cahaya LED penuh hingga panel instrumen digital yang simpel.

Jawa baru saja membuktikan sebuah motor modern dengan sejarah yang kuat lewat peluncuran 42 FJ All Stars.

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