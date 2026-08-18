Pesona Ratna Sari Dewi Tak Lekang Usia, Tampil Elegan di Wanda House of Jewels

jpnn.com, JAKARTA - Ratna Sari Dewi Sukarno menghadiri pembukaan butik terbaru Wanda House of Jewels di Plaza Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Kehadiran perempuan berusia 86 tahun itu menjadi salah satu momen menarik dalam peresmian butik fine jewelry tersebut.

Ratna Sari Dewi tampil elegan dengan busana bernuansa baby pink dan sepatu hak tinggi. Dia terlihat aktif menyapa para tamu dan berbaur dengan sejumlah sahabat yang hadir sepanjang acara.

Dalam prosesi peresmian, Ratna Sari Dewi turut menggunting pita bersama Founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika dan brand ambassador Anggun C. Sasmi.

"Butik itu sangat elegan dan memukau. Melihat perhiasan-perhiasan yang indah saja sudah membuat hati saya berdebar. Dan yang paling membahagiakan, bertemu kembali dengan teman-teman tersayang dari Indonesia,” tulis Ratna Sari Dewi, dikutip dari akunnya di Instagram,

Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan kembali dengan sahabat-sahabatnya di Indonesia, menjadi hal yang paling membahagiakan baginya.

“Meski sudah lama tak bertemu, begitu bertemu, percakapan mengalir seperti dulu, dan senyum terpancar di wajah kami. Bagi saya, Indonesia tempat yang istimewa, penuh dengan kenangan dan hubungan yang berharga,” lanjut Ratna Sari Dewi.

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Grand opening Wanda House of Jewels turut dihadiri Rossa, Vina Panduwinata, Marcello Tahitoe atau Ello, Mahalini, Rizky Febian, Tex Saverio, serta sejumlah figur publik lainnya.