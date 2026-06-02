Pesparawi Nasional XIV 2026 Digelar di Manokwari, Usung Semangat Ramah Lingkungan & Persaudaraan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama bakal menggelar Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat, pada 18–28 Juni 2026.

Ajang nasional ini akan mengusung semangat ramah lingkungan sekaligus memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan bangsa.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan dalam Kick Off Pesparawi Nasional XIV yang digelar di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian persiapan menuju perhelatan nasional tersebut.

“Melalui Pesparawi Nasional XIV, kita ingin menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan harus berjalan beriringan sebagai fondasi pembangunan bangsa yang berkelanjutan,” ujar Nasaruddin Umar, Selasa (2/6).

Kick Off Pesparawi Nasional XIV turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jeane Marie Tulung, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani Sirua, Ketua DPRD Manokwari, Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional XIV Jacob Fonataba, jajaran panitia, pimpinan aras gereja nasional, Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Forum ini juga diikuti secara daring oleh para Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarakat Kristen se-Indonesia, serta pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah dari seluruh Indonesia.

Menurut Menag, kegiatan keagamaan perlu memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Karena itu, penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV akan menerapkan sejumlah praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan tumbler pribadi, pengurangan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah yang baik.