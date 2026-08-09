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'Pesta Babi' Raih Penghargaan dan Kabar Terbaru Mama Yasinta

'Pesta Babi' Raih Penghargaan dan Kabar Terbaru Mama Yasinta
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'Pesta Babi' Raih Penghargaan dan Kabar Terbaru Mama Yasinta

Film dokumenter 'Pesta Babi' dianugerahi  Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, hari Jumat ini (07/08).

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana mengatakan terpilihnya 'Pesta Babi' diputuskan oleh tim juri yang independen dan AJI sebagai lembaga tidak bisa mengintervensi keputusan juri.

"Maka kami yakin pilihan juri sangat tepat mencerminkan kondisi Indonesia saat ini, bagaimana jurnalisme posisinya tegas yaitu berpihak pada mereka yang tidak bisa bersuara atau voiceless," kata Bayu kepada ABC Indonesia.

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"Pesta Babi adalah karya yang menyuarakan masyarakat adat di Papua Selatan."

Di luar layar, film ini juga menarik perhatian publik, lewat salah satu tokohnya, Mama Yasinta.

'Pesta Babi' merekam Mama Yasinta sebagai tokoh yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN), setelah proyek itu dianggap merampas hutan dan rawa yang menjadi sumber pangan dan ekonomi warga di Papua. 

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Bernama asli Yasinta Moiwend, perempuan dari suku Marind asal Distrik Ilwayab di Merauke, Papua ini adalah seorang petani sayur.

Akhir Mei, Yasinta mendadak menghilang dari tempat tinggalnya di Merauke. 

Film dokumenter 'Pesta Babi' dianugerahi  Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, hari Jumat ini (07/08)

Sumber ABC Indonesia
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