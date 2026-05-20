Pesta Babi Viral, PSN Lumbung Pangan di Papua Tidak Boleh Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan.

“Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam.

“Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Lebih lanjut dia juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

“Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Progres Signifikan