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Pesta Besar Menegangkan, Striker Timnas Indonesia Sampai Bilang Ini Laga Paling Gila

Pesta Besar Menegangkan, Striker Timnas Indonesia Sampai Bilang Ini Laga Paling Gila
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Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 berakhir di angka 9-2.

Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker menyebut pertandingan melawan Bangladesh ini adalah laga paling gila yang pernah ia mainkan.

Pada laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (1/10), Baker menyumbang lima gol, satu di antaranya adalah gol terakhir yang memastikan langkah Indonesia merebut tiket final yang sempat digenggam Malaysia.

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"Saya rasa ini pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan, tetapi saya hanya ingin mengulang apa yang dikatakan coach. Para suporter luar biasa. Mereka membantu kami melewati pertandingan ini," kata Baker dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Kamis.

Pada laga ini, Indonesia unggul 6-1 saat jeda babak pertama dan memegang kendali penuh, sementara Malaysia saat itu baru unggul 2-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung.

Tim Garuda kemudian sempat dibuat frustrasi di sebagian besar babak kedua, sedangkan Malaysia justru menambah empat gol lagi untuk menang 6-0.

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Indonesia sempat menghidupkan asa lewat gol ketujuh di menit-menit akhir. Namun, langsung kebobolan tak lama kemudian.

Situasi itu mengharuskan Indonesia mencetak dua gol tambahan untuk memuncaki klasemen grup dan secara luar biasa, pasukan John Herdman berhasil mewujudkannya lewat gol Kevin Diks dan Baker.

Mitchell Baker menyebut pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh ini adalah laga paling gila yang pernah ia mainkan.

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