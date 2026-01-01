menu
Pesta Gol di Kandang Leeds United, Arsenal Unggul 7 Poin Liga Inggris

Para pemain Arsenal berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Leeds United pada awal pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1), Arsenal menang telak 4-0 atas Leeds. (X/premierleague)

jpnn.com, JAKARTA - Arsenal memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak klasemen Liga Inggris dari para pesaing terdekatnya seusai meraih kemenangan telak atas Leeds United.

Bermain di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1), The Gunners menghancurkan Leeds 4-0.

Kemenangan itu mengakhiri laju tiga pertandingan tanpa kemenangan Arsenal di Liga Inggris, sekaligus kembalinya ke jalur kemenangan dan membuka jarak tujuh poin di puncak klasemen setelah tampil dominan di kandang Leeds United.

Arsenal mencetak dua gol di masing-masing babak. Martin Zubimendi membuka keunggulan tim tamu pada babak pertama setelah memanfaatkan umpan dari Noni Madueke, yang tampil sejak awal menyusul cedera Bukayo Saka saat pemanasan.

Gol kedua Arsenal lahir dari gol bunuh diri kiper Leeds Karl Darlow usai sepak pojok Madueke.

Pada babak kedua, Viktor Gyokeres mengakhiri puasa golnya di Liga Inggris yang berlangsung enam pertandingan melalui penyelesaian di pertengahan babak.

Gabriel Jesus kemudian melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol keempat pada menit-menit akhir pertandingan.

Leeds United kesulitan mengimbangi permainan Arsenal dan minim menciptakan peluang berbahaya sepanjang laga. Kekalahan ini membuat Leeds tetap berada di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan 26 poin, atau enam poin di atas zona degradasi.

