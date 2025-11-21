menu
Pesta Gol di Parepare, PSM Makassar Mencukur PSBS Biak 5-0

PSM Makassar vs PSBS Biak pada pekan ke-13 Super League. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - PAREPARE – PSM Makassar berpesta gol saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-13 Super League di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11) sore WIB.

Tuan rumah menang 5-0.

Semua gol indah, lahir dari kerja sama apik dari tim yang berjuluk Juku Eja.

Pelatih anyar PSM Tomas Trucha menerapkan skema permainan passing-passing cepat antara satu-dua-tiga pemain.

Lima gol PSM itu lahir dengan proses satu-dua-tiga passing dari tiga pemain.

Gol PSM lahir dari hattrick Alex Tank Tangue (14,63, dan 72), Mufli Hidayat pada menit 45+1, dan Victor Dethan di menit ke-84.

Laga PSM Makassar vs PSBS Biak pada pekan ke-13 Super League menghasilkan skor terbesar sejauh ini.

