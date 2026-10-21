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Pesta Gol Lawan Arema FC Jadi Pelipur Lara Persija Seusai Dapat Denda

Pesta Gol Lawan Arema FC Jadi Pelipur Lara Persija Seusai Dapat Denda
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Skuad Persija Jakarta saat melakoni laga Super League 2026/27 melawan Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - BEKASI - Persija Jakarta kembali ke tren positif seusai mengalahkan Arema FC pada pekan ke-6 Super League 2026/27.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu meraih kemenangan dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Gol kemenangan Persija di laga ini dicetak Alexander Jeremejeff, yakni brace pada menit ke-10 dan 45.

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Adapun pencetak gol lainnya untuk Persija, yakni Stephan Loncar di menit ke-76, Victor Dethan (80), dan Ivan Mamut (90+2).

Gol Arema di laga ini tercipta melalui Gabriel Silva pada menit ke-87.

Kemenangan melawan Arema FC bisa menjadi sedikit pelipur lara mengingat Persija baru dihukum Komdis PSSI buntut dari kericuhan di laga melawan Persita Tangerang.

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Persija menerima dua sanksi denda, yakni pertama sebesar Rp60 juta atas pelanggaran berupa penyalaan petasan sebanyak tiga kali dan pelemparan satu buah flare ke arah suporter Persita. 

Adapun kedua denda yang diberikan sebesar Rp30 juta serta larangan kehadiran suporter dalam enam pertandingan tandang di Super League 2026/27 atas insiden kerusuhan antarsuporter yang juga mengakibatkan korban luka.

Persija Jakarta kembali ke tren positif seusai mengalahkan Arema FC pada laga lanjutan Super League 2026/27

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