Pesta Gol Lawan Turkmenistan, Timnas Putri Indonesia Pulang dengan Kepala Tegak

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia pulang dengan kepala tegak setelah meraih kemenangan di Kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026 saat melawan Turkmenistan.

Dalam laga yang digelar di Stadion Thuwuna, Yangon, Minggu (10/8) skuad asuhan Akira Higashiyama itu menang dengan skor 4-0.

Gol kemenangan Pertiwi Muda di laga ini dicetak oleh Gea Yumanda (10), Shifana Rizka Nadhifa (27), Ajeng Sri Handayani (39), dan Aulia Arifah (90).

Dengan hasil ini Timnas putri Indonesia finis di peringkat kedua Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026.

Tercatat Alleana Ayu Arumy dan kolega tidak terkalahkan dengan meraih dua hasil imbang dan sekali menang.

Sebelum menang lawan Turkmenistan tercatat Timnas putri Indonesia berbagi angka melawan India (0-0) dan Myanmar (2-2).

Adapun dengan hasil ini India berhak melangkah ke putaran final Piala Asia Wanita U20 2026 setelah menjadi juara Grup D.

Tercatat India mengikuti jejak Korea Utara, Vietnam, dan Australia yang melangkah ke putaran final setelah menjadi juara grup di babak kualifikasi. (kitagaruda/mcr16/jpnn)