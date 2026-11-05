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Pesta Juara Dimulai dari Bogor, Bawa Semangat 'Juarakan Hidupmu' ke 6 Kota

Pesta Juara Dimulai dari Bogor, Bawa Semangat 'Juarakan Hidupmu' ke 6 Kota
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Pesta Juara memulai rangkaian festival enam kota di Bogor dengan menghadirkan hiburan musik. Foto: Pesta Juara

jpnn.com, BOGOR - Festival musik Pesta Juara resmi menggelar acara perdana di Yon Bekang, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (7/11).

Mengusung semangat “Juarakan Hidupmu”, festival ini menghadirkan hiburan musik sekaligus ruang ekspresi bagi masyarakat untuk merayakan pencapaian dan kebersamaan.

Bogor menjadi kota pertama dari enam kota yang masuk dalam rangkaian Pesta Juara. Festival ini dirancang untuk merangkul berbagai komunitas melalui pertunjukan musik dan aktivitas hiburan yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung.

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Brand Manager Juara Sugiono Susilo, mengatakan Pesta Juara merupakan festival perdana yang digagas dengan karakter dan identitas tersendiri.

Acara tersebut tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga mengajak masyarakat mengekspresikan diri dan menikmati kebersamaan.

“Pesta Juara merupakan festival perdana yang digagas dan dihadirkan oleh Juara. Rangkaian event ini dirancang khusus dengan karakter, pengalaman, dan identitas khas yang membedakannya dari acara lainnya,” ujar Sugiono Susilo.

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Dia menjelaskan, musik menjadi bagian utama dari pengalaman yang ditawarkan melalui energi panggung, penampilan musisi, serta suasana kebersamaan antarpengunjung.

Selain pertunjukan musik, berbagai aktivitas hiburan juga disiapkan dengan menyesuaikan karakter masing-masing kota.

Pesta Juara memulai rangkaian festival enam kota di Bogor dengan menghadirkan hiburan musik.

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