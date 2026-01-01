Pesta Miras Berujung Maut di Jember, Korban Tewas Bertambah Jadi 6 Orang

jpnn.com, JEMBER - Korban tewas seusai mengikuti pesta minuman keras (miras) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertambah dari empat orang menjadi enam.

Sebagian korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Jember.

"Kami menerima empat pasien yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol, satu pasien perempuan kondisinya sudah meninggal dunia dan tiga pasien lainnya kritis saat dibawa ke rumah sakit," kata Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSD dr Soebandi Jember dr Triwiranto saat dikonfirmasi, Rabu.

Sebelumnya, delapan orang menggelar pesta minuman keras dengan membawa 25 botol arak di salah satu warung gasebo yang berada di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pada Sabtu (27/12) malam hingga Minggu (28/12) dini hari.

Dua dari delapan orang itu dilaporkan meninggal dunia pada Minggu (28/12), yakni seorang perempuan berinisial MR, warga Kecamatan Patrang, dan seorang personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kecamatan Sumbersari berinisial PT.

Kemudian pada Senin (29/12) dilaporkan tiga orang lagi peserta pesta minuman keras meninggal dunia, yakni AM, ST, dan SL, ketiganya warga Kecamatan Patrang.

Baca Juga: 7 Orang Mati Konyol Gegara Pesta Miras di Magelang

Korban meninggal kembali bertambah setelah peserta berinisial MM menghembuskan napas terakhirnya di RSD dr Soebandi Jember pada Selasa (30/12) malam.

"Pasien tersebut masuk ke rumah sakit pada Selasa (30/12) pagi dalam kondisi kritis, kemudian pada malam harinya pasien tersebut meninggal dunia," kata dr Triwiranto.