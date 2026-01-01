Pesta Miras Berujung Maut di Jember, Korban Tewas Bertambah Jadi 6 Orang
jpnn.com, JEMBER - Korban tewas seusai mengikuti pesta minuman keras (miras) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertambah dari empat orang menjadi enam.
Sebagian korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Jember.
"Kami menerima empat pasien yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol, satu pasien perempuan kondisinya sudah meninggal dunia dan tiga pasien lainnya kritis saat dibawa ke rumah sakit," kata Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSD dr Soebandi Jember dr Triwiranto saat dikonfirmasi, Rabu.
Sebelumnya, delapan orang menggelar pesta minuman keras dengan membawa 25 botol arak di salah satu warung gasebo yang berada di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pada Sabtu (27/12) malam hingga Minggu (28/12) dini hari.
Dua dari delapan orang itu dilaporkan meninggal dunia pada Minggu (28/12), yakni seorang perempuan berinisial MR, warga Kecamatan Patrang, dan seorang personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kecamatan Sumbersari berinisial PT.
Kemudian pada Senin (29/12) dilaporkan tiga orang lagi peserta pesta minuman keras meninggal dunia, yakni AM, ST, dan SL, ketiganya warga Kecamatan Patrang.
Korban meninggal kembali bertambah setelah peserta berinisial MM menghembuskan napas terakhirnya di RSD dr Soebandi Jember pada Selasa (30/12) malam.
"Pasien tersebut masuk ke rumah sakit pada Selasa (30/12) pagi dalam kondisi kritis, kemudian pada malam harinya pasien tersebut meninggal dunia," kata dr Triwiranto.
Korban tewas seusai mengikuti pesta minuman keras (miras) di Kabupaten Jember bertambah dari empat orang menjadi enam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesta Miras Berujung Maut di Jember, Satu Korban Diduga Anggota TNI
- 4 Orang Tewas Seusai Pesta Miras, Satu Korban Anggota TNI
- Penantian Panjang Berakhir, 8.344 Honorer di Jember Terima SK PPPK Paruh Waktu
- Bea Cukai dan Pemkab Gresik Musnahkan 9,8 Juta Batang Rokok & 349,2 Liter Miras Ilegal
- Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 475 Gram Narkotika dan 96 Botol Miras Ilegal