Pesta Miras Berujung Maut di Jember, Satu Korban Diduga Anggota TNI

jpnn.com, JEMBER - Polres Jember tengah menyelidiki penyebab meninggalnya empat orang seusai mengikuti pesta minuman keras, salah satunya diduga anggota TNI.

"Ada delapan orang yang ikut dalam pesta minuman keras itu. Empat orang dinyatakan meninggal dunia dan sisanya masih dirawat di rumah sakit," kata Kasatreskrim Polres Jember AKP Angga Riatma saat dikonfirmasi di Mapolres Jember, Senin.

Informasi yang diperoleh dari warga, satu korban yang meninggal dunia dalam pesta minuman keras itu diduga anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kecamatan Sumbersari.

Pesta minuman keras tersebut berlangsung di wilayah di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, pada Sabtu (27/12).

"Untuk keterangan awal dari hasil pemeriksaan korban yang sedang dirawat di rumah sakit itu, mereka mengonsumsi minuman jenis arak," kata Angga.

Mengenai salah satu identitas korban yang meninggal dari TNI, Angga mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan karena baru mendapat laporan pada Senin ini.

"Tim Satreskrim Polres Jember juga sedang melakukan pemeriksaan terkait alat bukti dari pesta miras itu," tambahnya.

Dua orang korban pesta miras berinisial MR dan PT meninggal dunia pada Minggu (28/12) malam, sedangkan dua orang korban lainnya berinisial AM dan SN meninggal pada Senin pagi.