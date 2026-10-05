Pesta Narkoba di Rutan Depok Menyeret Oknum Pegawai Setempat

jpnn.com - DEPOK - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jabar Yudi Suseno mengatakan pihaknya telah memeriksa adanya dugaan pesta narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah tahanan negara (rutan) Kota Depok.

Dugaan pesta barang haram itu muncul melalui video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga warga binaan berjoget sambil menikmati narkoba.

Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelanggaran itu juga menyeret seorang oknum pegawai rutan.

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Pihak rutan pun telah melaporkan oknum pegawai tersebut ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Penanganannya dari hasil pemeriksaan yang masih berjalan. Untuk pegawainya yang terkait, dari kemarin Karutan sudah buat LP (laporan polisi) dan sedang ditindaklanjuti," kata Yudi.

Dalam video yang beredar, sejumlah pria tampak berada di sebuah ruangan tertutup. Mereka berjoget mengikuti musik dengan volume keras.

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Tampak juga seorang pria memegang botol yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu-sabu atau bong.

Video itu disertai narasi yang menyebut lokasi kejadian berada di dalam rutan wilayah Depok.