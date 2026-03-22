Pestapora 2026 Akhirnya Umumkan Daftar Penampil

Suasana festival musik Pestapora 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 5 September 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2026 akan kembali digelar pada 25, 26, hingga 27 September 2026 mendatang.

Menjelang penyelenggaraan, Boss Creator selaku promotor akhirnya mengumumkan daftar pengisi acara fase pertama.

Beberapa konsep spesial yang siap disajikan Pestapora 2026 yakni Jirayut, Keroncong Agak Laen, Robokop (Rombongan Bodonk Koplo), Tipe-X Orcheska, serta Kevin Cotok (Lagu Pop Jadi Minang).

Pestapora 2026 juga menyiapkan konsep kolaboratif baru seperti SUNDAY SCHOOL ERA, melibatkan Anjelina Dominaus, Elsa Japasal, Putri Siahaan, Regina Poetiray, Elnanda Utomo, dan lainnya.

Dari sisi legenda dan ikon musik, Pestapora 2026 menggaet musisi lintas generasi seperti Inul Daratista, God Bless, Trio Ambisi, serta grup populer yakni Project Pop, hingga The Panasdalam Bank.

Nama-nama grup musik Burgerkill, Koil, The SIGIT, J-Rocks, For Revenge, Stand Here Alone, Morfem, Rumahsakit, Barasuara, NDX AKA, Souljah, Coconuttreez juga siap menghebohkan Pestapora 2026.

Selain itu, Pestapora 2026 turut menghadirkan Raisa, Tulus, Mahalini, Rizky Febian, Pamungkas, Andmesh, Bernadya, Nadhif Basalamah, Dere, Oslo Ibrahim, Armada, Young Lex, dan Bravy.

Maliq & D’Essentials, Mondo Gascaro, Float, Dialog Dini Hari, Romantic Echoes, Perunggu, Lomba Sihir, Grrrl Gang, Jason Ranti, Murphy Radio, Punxgoaran, Lair, DNA, Gledeg, Agrikulture, Naykilla, NPD, Zat Kimia, Denny Frust, Sukses Lancar Rejeki, Matter Mos, MCPR, dan Milledenials pun menjadi penampil Pestapora 2026.

