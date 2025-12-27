menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan

Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan

Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana saat Pestapora 2025 di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (7/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2026 akhirnya mengumumkan jadwal penyelenggaraan.

Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada 25, 26, 27 September 2026 mendatang.

"Sampai berjumpa nanti, Pestapora 2026," tulis akun resmi Pestapora, Jumat (26/12).

Baca Juga:

Akan tetapi, Boss Creator selaku promotor belum mengungkap lokasi penyelanggaraan Pestapora 2026.

Promotor hanya mengumumkan bahwa tiket Pestapora 2026 bakal dijual mulai 1 Januari 2026.

"Early Bird Pestapora 2026, 1 Januari 2026, 450K belum pajak," lanjutnya.

Baca Juga:

Pestapora 2026 sejauh ini juga belum memberi bocoran terkait para penampil. Adapun deretan musisi yang menjadi bintang tamu biasanya diumumkan secara bertahap.

Sebelumnya, Pestapora 2025 digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6, 7 September 2025.

Festival musik, Pestapora 2026 akhirnya mengumumkan jadwal penyelenggaraan. Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI