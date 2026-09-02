Pestapora 2026 Umumkan Line-Up Fase Kedua, Ada Sheila On 7 Hingga Kembalinya Syahrini

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Pestapora 2026 resmi mengumumkan daftar line-up harian yang siap menghebohkan Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 25, 26, dan 27 September 2026.

Pestapora 2026 tidak sekadar menghadirkan musisi dari berbagai genre dan generasi, namun juga beberapa nama kejutan.

Adapun pengumuman deretan line-up fase kedua juga diramaikan kolaborasi dan penampilan spesial yang menjadi daya tarik tersendiri.

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Pada hari pertama, Kerispatih x Sammy Simorangkir siap menghadirkan kolaborasi spesial. Tidak hanya itu, King Nassar juga siap meramaikan panggung Pestapora 2026.

Pada hari kedua, Sheila On 7 menjadi salah satu nama yang paling dinantikan untuk meramaikan perayaan musik tahun ini.

Lalu, ada pula Saykoji yang bakal menghebohkan Pestapora 2026 dengan energi hip-hop khasnya, membawakan karya-karya yang lekat dengan budaya pop dan cerita kehidupan sehari-hari.

Erwin Gutawa Orchestra juga siap hadir di hari yang sama, membawakan kejutan spesial di Pestapora 2026.

Penyanyi Syahrini juga bakal tampil di Pestapora 2026, tepatnya di hari ketiga. Ini menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung musik setelah lama menghilang.