Pesut Muncul di Sungai Rokan, Polisi Imbau Warga Tak Ganggu Satwa Langka

jpnn.com, ROKAN HULU - Kemunculan seekor ikan pesut atau lumba-lumba air tawar di Sungai Rokan Kanan, tepatnya di Surau Munai, Desa Rambah Hilir Timur, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, membuat warga heboh.

Satwa dilindungi itu terlihat oleh warga pada Selasa 9 Desember 2025.

Video kemunculan satwa langka itu kemudian viral di media sosial dan menjadi tontonan ratusan warga yang keluar rumah untuk menyaksikannya.

Pesut yang muncul hanya berjumlah satu ekor.

Satwa tersebut terlihat beberapa kali naik ke permukaan sungai, memicu keramaian di bantaran sungai.

Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra menyampaikan agar warga yang ingin melihat keberadaan pesut tetap memperhatikan keselamatan diri, mengingat kondisi debit air sungai yang naik turun di musim hujan.

“Selalu berhati-hati kepada masyarakat yang ingin melihat, karena debit air naik turun di musim hujan ini,” kata Emil Rabu (10/12).

Ketika ditanya mengenai perlindungan terhadap satwa langka tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tidak mengganggu bahkan menangkap hewan langka itu.