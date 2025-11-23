menu
Peta Persaingan IBL 2026 Mengalami Perubahan Setelah Beberapa Pemain Lokal Hengkang

Peta Persaingan IBL 2026 Mengalami Perubahan Setelah Beberapa Pemain Lokal Hengkang

Peta Persaingan IBL 2026 Mengalami Perubahan Setelah Beberapa Pemain Lokal Hengkang
Ilustrasi pertandingan IBL 2025 yang digelar di Dewa United Arena, Banten. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh tim-tim mempersiapkan diri dengan matang menghadapi IBL 2026 yang rencananya berlangsung mulai Sabtu (10/1) mendatang.

Perubahan dilakukan Tangerang Hawks dengan mendatangkan Yesaya Saudale dari Pelita Jaya.

Kehadiran guard kelahiran 14 Januari 2000 itu akan melengkapi kekuatan tim asuhan Antonius Joko yang sebelumnya telah memiliki Justin Jaya serta Gabriel Batistuta Risky.

Tidak ketinggalan Kesatria Bengawan Solo juga mendaratkan Avan Seputra dari Satria Muda Bandung.

Transfer tersebut sejatinya mengagetkan mengingat pemain asal Surabaya itu sudah 12 musim berseragam biru khas Satria Muda.

Tidak ketinggalan RANS Simba Bogor juga berbenah dengan mendatangkan Fisyaiful Amir (Hangtuah Jakarta) serta Reggie Mononimbar (Pelita Jaya).

Keduanya diharapkan bisa mendongkrak prestasi setelah manajemen juga memperkuat tim dengan mengontrak mantan pelatih CLS Knight Surabaya, Brian Rowsom.

Sejauh ini pergerakan banyak dilakukan tim-tim papan tengah untuk bisa mendongkrak prestasi di musim depan.

50 hari menjelang bergulirnya IBL 2026 beberapa tim mulai melakukan aktif di lantai bursa untuk bersaing di musim mendatang

