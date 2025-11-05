Petahana Liga Champions Tumbang, Cek Hasil, Jadwal, dan Klasemen

jpnn.com - PARIS - Juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain atau PSG tumbang di matchday 4 league phase.

Menjamu raksasa Jerman Bayern Muenchen di Parc des Princes, Paris, Rabu (5/11) dini hari WIB, PSG kalah 1-2.

Penyerang sayap Bayern Luis Diaz mencetak dua gol, yakni pada menit ke-4 dan 32. Pemain Kolombia yang musim lalu berseragam Liverpool itu lalu mandi lebih cepat gara-gara kena kartu merah pada menit ke-45.

PSG hanya bisa mencetak satu gol, yaitu dari Joao Neves pada menit ke-74.

Itu kekalahan pertama PSG dalam kampanyenya sebagai petahana, sedangkan Bayern, melanjutkan catatan tak terkalahkan dan berhak memimpin klasemen.

"Kami tahu kami mampu mempertahankan keunggulan dan menang. Kami tetap tenang dan itu memberi kami kepercayaan diri," tutur Pelatih Bayern Vincent Kompany kepada Canal+.

"Tim bertahan dengan sepuluh pemain dan kami bisa beradaptasi untuk meraih kemenangan," imbuhnya. (uefa/jpnn)

Hasil-Jadwal Matchday 4 dan Klasemen Penyisihan Liga Champions

Rabu (5/11)