Petahana Tumbang, San Antonio Spurs Vs New York Knicks di Final NBA

jpnn.com - OKLAHOMA CITY - Juara bertahan NBA Oklahoma City Thunder tumbang di final wilayah Barat atau semifinal NBA.

Thunder kalah dari San Antonios Spurs 3-4 (format best of seven).

Pada gim ke-7, penentuan, yang sebenarnya digelar di kandang sendiri, Paycom Center, Oklahoma City, Minggu (31/5) siang WIB, Thunder takluk 103-111.

Superstar Spurs Victor Wembanyama mencetak 22 poin pada gim ke-7 tadi.

"Saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya saat ini. Sangat luar biasa,” tutur Wembanyama.

Spurs pun berhak menjadi juara Barat.

Di final NBA, Spurs menjumpai jawara Timur New York Knicks (yang mengalahkan Cleveland Cavaliers 4-0 di final wilayah). Gim pertama hadir pada Kamis (4/6).

