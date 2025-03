Petaka di Menit 90+4, Persebaya Tak Jadi Menang dari PSIS

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya gigit jari di pekan ke-27 BRI Liga 1.

Menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (12/3) malam WIB, Persebaya harus puas dengan hasil imbang 1-1.

Keunggulan yang seharusnya bisa menjadi kemenangan buat Persebaya, buyar pada menit tambahan waktu, yakni 90+4.

Persebaya unggul melalui gol Francisco Rivera pada menit ke-12.

Namun, PSIS menyamakan kedudukan pada menit 90+4 melalui gol David Maulana.

Gol PSIS tersebut lahir hanya beberapa detik setelah Persebaya gagal memanfaatkan peluang emas.

Melalui sebuah serangan balik, Persebaya mendapati peluang empat pemain versus satu pemain PSIS.

Gelandang Persebaya Oktafianus Fernando yang hanya tinggal berhadapan one on one dengan kiper PSIS Syahrul Trisna, gagal menjebol gawang lawan.