Petal Jadi Album Ketujuh Ariana Grande yang Puncaki Billboard 200
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ariana Grande kembali mencatatkan namanya di puncak Billboard 200 melalui album terbarunya, Petal.
Album tersebut menjadi karya ketujuh Grande yang berhasil menempati posisi nomor satu dalam tangga album bergengsi di Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan Billboard pada Minggu (9/8/2026) waktu setempat, Petal mengumpulkan 295.000 unit album setara di AS selama periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus.
Angka tersebut menjadikan album ini sebagai salah satu pencapaian penjualan terbesar Grande dalam lebih dari 10 tahun terakhir.
Kesuksesan Petal turut memperpanjang catatan konsisten Grande di Billboard 200. Album tersebut sekaligus menjadi album ke-10 sang penyanyi yang berhasil masuk jajaran 10 besar tangga album tersebut.
Sebelum Petal, Grande telah membawa sejumlah albumnya ke posisi teratas Billboard 200. Eternal Sunshine menjadi salah satu pencapaian terbarunya dengan bertahan selama tiga pekan di posisi nomor satu pada 2024.
Koleksi album Grande lainnya yang mencatatkan performa kuat di Billboard 200 antara lain Sweetener yang mencapai posisi pertama pada 2018 serta My Everything yang juga memuncaki tangga album pada 2014.
Sementara itu, Positions dan Thank U, Next masing-masing menempati posisi kedua pada 2020 dan 2019.
Ariana Grande kembali memuncaki Billboard 200 lewat album terbaru Petal dengan 295.000 unit.
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