menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Petani Apresiasi Pabrik Kelapa Sawit yang Beli TBS dengan Harga Sesuai Ketentuan Disbun

Petani Apresiasi Pabrik Kelapa Sawit yang Beli TBS dengan Harga Sesuai Ketentuan Disbun

Petani Apresiasi Pabrik Kelapa Sawit yang Beli TBS dengan Harga Sesuai Ketentuan Disbun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah pabrik kelapa sawit membeli TBS petani dengan harga mengikuti ketentuan Disbun mendapat apresiasi dari petani, salah satunya PT RMM. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan ekspor satu pintu untuk produk sumber daya alam strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) membuat petani sawit di Sumatra Utara resah.

Pasalnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani yang sebelumnya sempat mencapai Rp 3.600 per kilogram menjadi terjun bebas hingga Rp 2.300 per kilogram.

“Semula harganya bagus, bisa mencapai Rp 3.600 hingga Rp 3.700 per kilogram. Sekarang Cuma dihargai Rp 2.300 hingga Rp 2.500. Kondisi kami diperberat dengan mahalnya harga pupuk. Pupuk yang naik jenis NPK, yaitu Rp 900 ribu per satu sak dari Rp 700.000,” keluh Wahyudin, petani sawit di Langkat.

Baca Juga:

Namun tidak semua pabrik kelapa sawit membeli TBS dengan harga rendah.

Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) tidak terdampak secara psikologis atas kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui DSI.

Ketua Koperasi Unit Desa Sumber Usaha, Mujahit mengatakan KUD Sumber Usaha selaku plasma mitra PT Rimba Mujur Mahkota (bagian dari Artha Graha) yang membeli TBS petani dengan harga mengikuti ketentuan Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.

Baca Juga:

“Kami bersyukur, PT RMM membeli TBS kami dengan harga tinggi, sesuai ketentuan Disbun. Petani bisa lebih tenang, bisa mengimbangi kebutuhan pupuk dan BBM yang masih tinggi,” kata Mujahit yang dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/5).

Koperasi petani sawit yang berlokasi di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal ini mengaku menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan dengan PT RMM selaku Inti.

Sejumlah pabrik kelapa sawit membeli TBS petani dengan harga mengikuti ketentuan Disbun mendapat apresiasi dari petani, salah satunya PT RMM

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI