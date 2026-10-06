Petani di Muara Enim Tewas Dianiaya, Polisi Amankan Pria 45 Tahun

jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang petani berinisial D (56) meninggal dunia setelah diduga dianiaya menggunakan tojok di sebuah pondok lapak pembelian buah kelapa sawit di Dusun III, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sabtu (3/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MA (45) warga Desa Aur Duri yang juga berprofesi sebagai petani.

"Pria berinisial MA sudah diamankan. Saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia," ujar Kapolsek Rambang Niru Iptu Bambang, Selasa (6/10/2026).

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Berdasarkan informasi awal, penganiayaan terjadi di pondok lapak pembelian buah kelapa sawit.

MA diduga menyerang korban menggunakan tojok, alat yang biasa digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit.

"MA diduga mengayunkan tojok ke bagian kepala kanan atas korban secara berulang. Serangan kemudian berlanjut ke bagian wajah dan pinggang kanan korban," kata Bambang.

Setelah menerima laporan kejadian, Kapolsek Rambang Niru memerintahkan Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Roberten untuk melakukan tindakan penyelidikan dan mengamankan terduga pelaku.

"Dalam pemeriksaan awal, MA mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan," pungkas Bambang. (mcr35/jpnn)