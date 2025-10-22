Petani Riau Duel Melawan Tiga Harimau di Hutan
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang petani damar di Riau bernama Butet alias Bantet (58) mengalami peristiwa mengerikan setelah diserang tiga ekor harimau sumatera saat bekerja di dalam hutan.
Kejadian itu terjadi di Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Senin (20/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
Korban yang sehari-hari mencari damar di hutan itu awalnya mendengar auman harimau di sekitar wilayah Sungai Balam. Meski sempat merasa waswas, ia tetap melanjutkan pekerjaannya.
Tak lama kemudian, tiga ekor harimau sumatera muncul dan langsung menyerangnya.
“Korban diserang saat sedang bekerja mencari damar. Harimau pertama menerkam kaki kirinya, sementara yang lain menggigit lutut kanan,” kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Rabu (22/10).
Dalam kondisi panik dan terluka, Butet berusaha melawan.
Pria itu menendang tubuh salah satu harimau dan memukul yang lainnya dengan tangan kosong.
Setelah perlawanan sengit, ketiga harimau akhirnya mundur dan meninggalkan lokasi.
Seorang petani di Riau bernama Butet alias Bantet (58) mengalami peristiwa mengerikan setelah diserang tiga ekor harimau di dalam hutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenaker Afriansyah: Regulasi Industri Tembakau Harus Berpihak ke Pekerja dan Petani
- Kemenkum Resmikan Ribuan Posbankum di Riau
- Ribuan Posbankum Berdiri Hingga Pelosok Desa di Riau, Menkum Puji Gubernur Abdul Wahid
- Gubri Abdul Wahid Gerah Sektor Migas Sumbang Negatif Pertumbuhan Ekonomi Riau
- Polisi Buru 2 Pembacok Petani di Empat Lawang
- PalmCo Beri Bukti Industri Sawit Bisa Selaras dengan Areal Konservasi