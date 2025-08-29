Petani Hortikultura Dirikan Koperasi Bangun Tani Makmur

jpnn.com, BANTEN - Sekelompok petani hortikultura di Kampung Cirumput di Pandeglang, Banten mendirikan koperasi bernama Koperasi Bangun Tani Makmur, dengan pendampingan dari Agriterra, sebuah organisasi internasional yang fokus memperkuat koperasi petani di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat ini, koperasi ini telah menghimpun 23 orang anggota, seluruhnya petani hortikultura dan diperkirakan bisa menjangkau lebih dari 500 petani hortikultura di wilayah itu.

Koperasi Bangun Tani Makmur lahir dengan dukungan awal dari mitra perusahaan swasta yang selama ini bermitra dengan petani setempat.

Perusahaan ini bukan hanya menyerap hasil panen, tetapi juga ikut menyuntikkan modal awal koperasi, sekaligus memperkuat ekosistem pertanian di tingkat lokal.

“Model koperasi seperti ini bisa jadi inspirasi untuk perusahaan-perusahaan yang punya komitmen terhadap pemberdayaan petani. Melalui koperasi, mereka tidak hanya membantu petani secara individu, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi desa,” ujar Aditya Mirzapahlevi Saptadjaja, Cooperative Advisor Agriterra.

Dadang, Ketua Koperasi Bangun Tani Makmur mengungkapkan melalui koperasi ini petani mendapatkan banyak manfaat.

Di antaranya, dari sisi biaya produksi, koperasi membuat harga sarana produksi pertanian (saprotan) jadi lebih murah karena pembelian dilakukan secara kolektif. Tak hanya itu, koperasi juga memfasilitasi pinjaman produktif bagi anggota, dengan skema pembiayaan yang disesuaikan berdasarkan simpanan wajib.

Hal ini sangat membantu petani yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank, bahkan kerap bergantung pada pinjaman dari organisasi dengan bunga tinggi yang justru membebani usaha mereka.