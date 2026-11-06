Petarung Indonesia Siap Bersaing di KX-1 Series #10, Duel Internasional Tersaji

jpnn.com - Ajang KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 kembali digelar di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (7/11/2026).

Promotor KX-1 Adoel Rohman mengungkapkan bahwa ajang ini menjadi momentum untuk menghadirkan kompetisi dengan kualitas dan skala penyelenggaraan yang lebih tinggi.

"Kami kembali hadir dengan semangat baru, konsep yang lebih besar, dan ambisi yang lebih tinggi,” ujar Adoel.

“Kami ingin menghadirkan pertandingan berkualitas, memberikan kesempatan kepada para atlet untuk berkembang, sekaligus membawa kickboxing semakin dekat dengan masyarakat luas," imbuhnya.

Ke depannya, ajang ini juga direncanakan menghadirkan petarung dari China, Rusia, hingga Iran. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah daya saing sekaligus memberikan tantangan tersendiri bagi atlet-atlet Indonesia.

“Saya memang berniat membawa kickboxing ini ke kancah internasional. Karena itu, pada seri ke-11 nanti, kami berencana menghadirkan beberapa peserta dari China dan Rusia,” ungkap pria yang merupakan mantan atlet kickboxing itu.

“Kami ingin mempertemukan mereka dalam satu ajang yang akan digelar di PIK pada Januari 2027 mendatang.”

KX-1 Series #10 menghadirkan rangkaian pertandingan kickboxing profesional dan amatir. Salah satu sajian utamanya adalah Four-Man Tournament kelas 85 kg untuk memperebutkan Sabuk Dankor Brimob.