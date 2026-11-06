menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Petarung Indonesia Siap Bersaing di KX-1 Series #10, Duel Internasional Tersaji

Petarung Indonesia Siap Bersaing di KX-1 Series #10, Duel Internasional Tersaji

Petarung Indonesia Siap Bersaing di KX-1 Series #10, Duel Internasional Tersaji
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara konferensi pers KX-1 Series #10 yang digelar di Bazooka Coffee and Eatery, Tomang, Jumat (6/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Ajang KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 kembali digelar di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (7/11/2026).

Promotor KX-1 Adoel Rohman mengungkapkan bahwa ajang ini menjadi momentum untuk menghadirkan kompetisi dengan kualitas dan skala penyelenggaraan yang lebih tinggi.

"Kami kembali hadir dengan semangat baru, konsep yang lebih besar, dan ambisi yang lebih tinggi,” ujar Adoel.

Baca Juga:

“Kami ingin menghadirkan pertandingan berkualitas, memberikan kesempatan kepada para atlet untuk berkembang, sekaligus membawa kickboxing semakin dekat dengan masyarakat luas," imbuhnya.

Ke depannya, ajang ini juga direncanakan menghadirkan petarung dari China, Rusia, hingga Iran. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah daya saing sekaligus memberikan tantangan tersendiri bagi atlet-atlet Indonesia.

“Saya memang berniat membawa kickboxing ini ke kancah internasional. Karena itu, pada seri ke-11 nanti, kami berencana menghadirkan beberapa peserta dari China dan Rusia,” ungkap pria yang merupakan mantan atlet kickboxing itu.

Baca Juga:

“Kami ingin mempertemukan mereka dalam satu ajang yang akan digelar di PIK pada Januari 2027 mendatang.”

KX-1 Series #10 menghadirkan rangkaian pertandingan kickboxing profesional dan amatir. Salah satu sajian utamanya adalah Four-Man Tournament kelas 85 kg untuk memperebutkan Sabuk Dankor Brimob.

Ajang KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 kembali digelar di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (7/11)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co