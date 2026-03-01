menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Petasan Maut di Kauman Ponorogo Tewaskan Satu Orang, Korban Lainnya Terluka Parah

Petasan Maut di Kauman Ponorogo Tewaskan Satu Orang, Korban Lainnya Terluka Parah

Petasan Maut di Kauman Ponorogo Tewaskan Satu Orang, Korban Lainnya Terluka Parah
Anggota Satreskrim Polres Ponorogo melakukan olah TKP di lokasi ledakan petasan di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo, yang menewaskan satu remaja dan melukai satu lainnya. ANTARA/HO-Prastyo

jpnn.com, PONOROGO - Polisi tengah mendalami kasus ledakan petasan rakitan yang menewaskan seorang remaja di Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Minggu (1/3) petang.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB ini juga menyebabkan satu orang lainnya luka parah.

Korban meninggal dunia diketahui berinisial R, 16, warga setempat. Sementara itu, korban lainnya berinisial T, warga Kecamatan Sukorejo, kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Bantarangin akibat luka serius yang dideritanya.

Petugas Satreskrim Polres Ponorogo yang mendapat laporan peristiwa itu langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pasti ledakan.

Sejumlah barang bukti turut diamankan guna kepentingan penyelidikan.

Saksi mata, Siswanto, mengatakan ledakan terdengar sangat keras hingga mengagetkan warga sekitar. Saat kejadian, ia berada tidak jauh dari lokasi.

"Saya mendengar suara ledakan sangat keras, lalu langsung menuju lokasi," ujarnya.

Saat tiba, ia melihat kondisi rumah rusak parah dan dua korban tergeletak di bagian depan rumah.

