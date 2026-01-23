menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Bertekad Terus Maju Sampai Menang Grand Slam

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Bertekad Terus Maju Sampai Menang Grand Slam

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Bertekad Terus Maju Sampai Menang Grand Slam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aldila Sutjiadi mengatakan masih akan fokus ke karier tenisnya untuk saat ini. (ABC News: Hellena Souisa)

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi tampil dalam turnamen Australian Open hari ini (23/01) bersama pasangannya Giuliana Ormos.

Langkah mereka terhenti setelah dikalahkan oleh pasangan Nicole Melichar-Martinez dari Amerika Serikat dan Cristina Buc?a dari Spanyol dalam babak kedua ganda putri.

Sebelumnya, Aldila dan Giuliana memenangkan babak pertama ganda putri pada Rabu, 21 Januari 2026.

Baca Juga:

ABC Indonesia memiliki kesempatan untuk ngobrol dengan Aldila sehari sebelum pertandingan.

Pastinya senang ya bisa menang babak pertama di Australian Open tahun ini, karena kan memang tahun lalu sempat skip ya, karena sakit, jadi saya enggak bisa main di Australian Open.

Jadi sangat senang dan sangat grateful sekali bisa bermain dengan baik kemarin.

Baca Juga:

Pastinya Melbourne itu salah satu kota favorit saya, untuk travelling, dan juga untuk bertanding.

Jadi Australian Open ini memang salah satu turnamen Grand Slam favorit saya.

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi tampil dalam turnamen Australian Open hari ini (23/01) bersama pasangannya Giuliana Ormos

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI