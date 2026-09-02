Petenis Indonesia Janice Tjen Kalah dari Nomor 5 Dunia di US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK - Petenis Indonesia Janice Tjen kandas di babak pertama US Open 2026, kalah dari peringkat ke-5 dunia dari Rusia Mirra Andreeva.

Pada laga yang digelar di Louis Armstrong Stadium, New York, Rabu (2/9) dini hari WIB itu, Janice kalah 2-6, 2-6.

Janice mencoba memberikan perlawanan kepada Andreeva sejak awal pertandingan. Dia mampu menjaga kedudukan tetap ketat hingga 2-2 pada set pertama, sebelum permainan agresif dan konsisten Andreeva mulai membuat petenis berusia 24 tahun itu berada dalam tekanan.

Baca Juga: Iga Swiatek Pukul Wanita China di Babak Pertama US Open 2026

Andreeva kemudian merebut empat gim berturut-turut untuk mengamankan set pertama dengan skor 6-2.

Situasi serupa terjadi pada set kedua. Janice sempat mengawali set dengan baik dan unggul 1-0, tetapi Andreeva segera merespons dengan merebut servis Janice pada gim ketiga.

Petenis yang saat ini berada di peringkat 36 dunia itu berupaya mempertahankan persaingan dan sempat mendekat pada kedudukan 3-2.

Namun, Andreeva kembali menemukan momentum dan menutup pertandingan dengan merebut tiga gim berikutnya.

Menurut statistik WTA, Janice tidak mendapatkan satu pun peluang break point dalam pertandingan tersebut. Sebaliknya, Andreeva memperoleh empat peluang dan seluruhnya berhasil dikonversi menjadi break.