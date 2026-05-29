menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Tenis » Petenis Nomor 1 Dunia Tumbang di 64 Besar Roland Garros 2026

Petenis Nomor 1 Dunia Tumbang di 64 Besar Roland Garros 2026

Petenis Nomor 1 Dunia Tumbang di 64 Besar Roland Garros 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jannik Sinner (kanan) menyalami Juan Manuel Cerundolo setelah laga mereka di babak kedua Roland Garros 2026 usai. Foto: Alain Jocard/AFP

jpnn.com - PARIS - Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner (Italia) tumbang di 64 Besar atau babak kedua Roland Garros 2026, Kamis (28/5) malam WIB.

Sinner kalah dari petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Ya, Sinner sempat unggul dua gim.

"Saya kesulitan, merasa sangat pusing," kata Sinner dikutip dari ATP.

Baca Juga:

Rekor kemenangan beruntun terbaik dalam kariernya, 30 pertandingan, berakhir di Paris.

"Energi saya sangat rendah. Saya mencoba untuk menyelesaikan pertandingan dengan servis, tetapi tidak memiliki banyak energi," katanya.

Petenis Italia itu hanya tinggal satu gim lagi menuju kemenangan pada kedudukan 5-1 di set ketiga, tetapi tidak mampu melewatinya karena petenis Argentina peringkat 56 dunia, Cerundolo, mengamankan kemenangan dramatis.

Baca Juga:

"Di set keempat, saya sedikit lengah dan mencoba untuk memiliki lebih banyak energi di set kelima. Gim pertama sangat penting. Saya tidak bisa mempertahankan servis. Kemudian permainan saya sedikit menurun," ujar Sinner.

Terlepas dari kesulitan fisiknya sendiri, Sinner ingin menyoroti permainan Cerundolo, yang tampil sangat solid di paruh kedua pertandingan di Lapangan Philippe-Chatrier.

Carlos Alcaraz absen di Roland Garros 2026 karena cedera. Jannik Sinner kalah di babak kedua. Siapa juara?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI