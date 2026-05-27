Peternak Boyolali Kaget Sapinya Habis Diborong Seskab Teddy

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, BOYOLALI - Petani dan peternak sapi lokal dari Boyolali, Jawa Tengah, tak menyangka seluruh sapi mereka diborong Seskab Teddy Indra Wijaya untuk dikurbankan saat perayaan Iduladha tahun ini.

Momen kebahagiaan mereka dibagikan oleh salah satu konten kreator Boyolali, Utik Anggra, di akun instagram pribadinya.

Sedikitnya 35 ekor sapi dari peternak adal Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dibeli Teddy. Dalam postingannya,

Utik Anggra mewawancarai sejumlah petani terkait hal tersebut.

“Saya dapat info kalau Pak Seskab lagi cari sapi, kebetulan sapi saya malah diborong semua,” tutur salah seorang peternak lokal Boyolali, ketika sedang diwawancarai Utik Anggra.

Menurutnya, tetangga yang mengetahui seluruh sapinya dibeli Seskab Teddy, mulanya mempertanyakan hal tersebut. Syahdan, mereka coba menawarkan sapi-sapi mereka.

“Tetangga pada nitip. Saya coba tawarkan. Loh, ternyata juga malah masuk kriteria. Alhamdulillah lancar semua,” ungkapnya melanjutkan.

Petani lainnya, mengaku bersyukur sapi-sapi miliknya ikut diborong Seskab Teddy untuk perayaan Iduladha tahun ini.

Menurut Utik, mayoritas sapi yang dibeli Seskab Teddy memiliki berat minimal 1 ton

