Petinggi Bank Jakarta Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktur keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana meraih penghargaan 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026 dari The Iconomics Media yang didukung Axia Research.

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan Financial & Regional Economic Forum bertema 'Mengkatalisasi Ekonomi Daerah: Pembiayaan, Investasi, dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan'.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana mengatakan bahwa penghargaan itu menjadi apresiasi atas upaya perusahaan dalam memperkuat pengelolaan keuangan yang prudent, penerapan tata kelola yang baik, serta penyelarasan strategi keuangan dengan arah bisnis perusahaan.

Menurut dia, fungsi keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan perusahaan, mengelola risiko, dan memastikan keberlanjutan kinerja di tengah dinamika industri perbankan.

“Bagi Bank Jakarta, strategi keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja bisnis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi perusahaan, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Martha.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Jakarta juga memperoleh penghargaan 8th Indonesia Best Financial Awards 2026 sebagai Best Brand Popularity kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas keberhasilan Bank Jakarta dalam membangun citra dan reputasi merek yang kuat, kredibel, dan tepercaya di tengah masyarakat.

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Pencapaian tersebut adalah komitmen Bank Jakarta dalam menghadirkan layanan keuangan yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan nasabah, sekaligus memperkuat positioning sebagai bank daerah yang modern dan berdayasaing global.

Melalui strategi branding yang konsisten, berkarakter, dan berorientasi pada kepercayaan serta kedekatan dengan nasabah, Bank Jakarta terus mengukuhkan identitasnya dalam merepresentasikan merek yang tidak hanya dikenal luas, tetapi juga dipercaya, dan menjadi pilihan masyarakat.