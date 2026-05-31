Petinggi Danantara Berikan Kabar Terbaru soal PT DSI, Cek

jpnn.com, JAKARTA - Danantara segera mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan saat ini proses seleksi sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi badan usaha milik negara (BUMN) yang mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis nasional itu tengah berlangsung ketat.

“Mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim,” kata Dony di Jakarta, Minggu (31/5).

Lebih lanjut, pria yang juga Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan Danantara turut dibantu oleh para pemangku kepentingan strategis lainnya dalam hal SDM PT DSI, termasuk bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selanjutnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi, ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan support juga dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penataan ekspor ,” ujar Dony.

Selain mempersiapkan talenta dalam implementasi PT DSI yang mulai memasuki masa transisi selama enam bulan ke depan, ia memastikan Danantara juga melakukan pengembangan sistem teknologi pendukung dari BUMN tersebut.

“Berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang men-develop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumberdaya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal,” kata Dony.