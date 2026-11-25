jpnn.com - Seorang petinggi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror AKBP Guntur Yayus Putra (GYP) dipecat dari Polri lantaran terlibat kasus dugaan makar yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AKBP Guntur diputuskan majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (24/11/2026).

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, kemarin.

Selain sanksi PTDH, GYP juga dijatuhi sanksi administratif lainnya, yaitu penempatan khusus (patsus) selama 16 hari yang mana sudah dijalani, serta sanksi bersifat etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Brigjen Trunoyudo mengatakan dalam sidang, ditemukan suatu wujud perbuatan, yakni GYP saat menjabat Kanit 2 Subdit Tindak Direktorat Penindakan Densus 88 AT telah melaksanakan perintah dari tersangka TK untuk melakukan kegiatan surveillance atau pembuntutan.

Sasaran pembuntutan tersebut disebut Trunoyudo tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas terkait dengan ancaman teroris, bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan.

Pasal yang dilanggar GYP adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP.

Namun, atas putusan PTDH tersebut, AKBP GYP menyatakan banding. Adapun sidang etik GYP digelar bersamaan dengan sidang etik terhadap Brigjen TK.