Petir Menyambar 9 Petani di Kota Serang, 4 Orang Tewas
jpnn.com, SERANG - Sebanyak sembilan petani di Kampung Badamusalam, Kelurahan Sawah Luhur, Kasemen, Kota Serang tersambar petir.
Para petani tersebut tersambar petir saat sedang meneduh di sebuah gubuk yang berada di tengah sawah lantaran hujan deras melanda.
Akibat dari insiden itu, empat dari sembilan petani yang tersambar petir dikabarkan meninggal dunia.
Kapolsek Kasemen Iptu Ahmad Nasihin mengatakan sebelum kejadian sembilan petani tersebut sedang membersihkan rumput di sawah.
Namun, ketika hujan turun semuanya meneduh di gubuk yang berada di tengah sawah.
"Secara tiba-tiba sembilan orang tersebut diduga langsung tersambar petir hingga semuanya terjatuh," ucap Iptu Ahmad kepada JPNN.com, Selasa (2/12).
Dia menjelaskan akibat kejadian tersebut empat petani berinisial AH (48), SA (52), AW (37), dan RO (48) dinyatakan meninggal dunia.
"Sementara lima petani lainnya dengan inisial SA (27), BA (60), SA (55), AK (55), dan TO (44) mengalami luka-luka sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," kata dia. (mcr34/jpnn)
Kronologi sembilan petani Kota Serang tersambar petir saat sedang meneduh di gubuk tengah sawah.
