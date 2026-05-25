Petir Menyambar Lima Pendaki Gunung Monrolo Maros, Innalillahi

jpnn.com, MAKASSAR - Petir menyambar lima orang pendaki di puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar menyatakan seorang pendaki dinyatakan tewas.

"Empat orang dinyatakan selamat, sementara satu orang meninggal dunia atas nama Fauzan umur 25 tahun, warga Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Maros," katanya, Senin.

Baca Juga: Pendaki Asal Jawa Barat Meninggal Dunia di Kawasan Gunung Rinjani

Dia mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 17.20 WITA.

Sore itu lima pendaki tersebut berusaha menuju puncak gunung, namun cuaca tiba-tiba berubah ekstrem.

Meski diguyur hujan deras saat tiba di puncak gunung setempat beberapa saat, para korban tetap mengambil gambar dokumentasi di puncak gunung, naas petir langsung menyambar dan mengenai mereka.

Baca Juga: Pendaki Gunung Muria Alami Patah Tulang Kaki Setelah Terjatuh ke Jurang

Informasi kejadian baru diterima Basarnas Makassar sekitar pukul 20.28 WITA. Laporan menyebutkan adanya rombongan pendaki yang terkena sambaran petir saat berada di puncak gunung.

Selanjutnya Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan bersiap melaksanakan evakuasi, termasuk seorang pendaki yang tewas tersambar petir itu di Puncak Gunung Monrolo.