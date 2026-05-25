menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Petir Menyambar Lima Pendaki Gunung Monrolo Maros, Innalillahi

Petir Menyambar Lima Pendaki Gunung Monrolo Maros, Innalillahi

Petir Menyambar Lima Pendaki Gunung Monrolo Maros, Innalillahi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Gabungan mengevakuasi jenazah seorang pendaki dengan dibungkus kantong mayat usai tersambar pertir di puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (25/5/2026). Tangkapan Layar - ANTARA/Darwin Fatir/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Petir menyambar lima orang pendaki di puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar menyatakan seorang pendaki dinyatakan tewas.

"Empat orang dinyatakan selamat, sementara satu orang meninggal dunia atas nama Fauzan umur 25 tahun, warga Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Maros," katanya, Senin.

Baca Juga:

Dia mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 17.20 WITA.

Sore itu lima pendaki tersebut berusaha menuju puncak gunung, namun cuaca tiba-tiba berubah ekstrem.

Meski diguyur hujan deras saat tiba di puncak gunung setempat beberapa saat, para korban tetap mengambil gambar dokumentasi di puncak gunung, naas petir langsung menyambar dan mengenai mereka.

Baca Juga:

Informasi kejadian baru diterima Basarnas Makassar sekitar pukul 20.28 WITA. Laporan menyebutkan adanya rombongan pendaki yang terkena sambaran petir saat berada di puncak gunung.

Selanjutnya Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan bersiap melaksanakan evakuasi, termasuk seorang pendaki yang tewas tersambar petir itu di Puncak Gunung Monrolo.

Gunung Monrolo memiliki ketinggian sekitar 1.109 meter mdpl menjadi salah satu tempat favorit bagi para pendaki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI