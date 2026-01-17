Petisi Ahli Beri Penghargaan kepada Jokowi Atas Jasa Memajukan Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) secara resmi memberikan Penghargaan Kehormatan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atas jasa, pengabdian, dan berbagai prestasi strategis selama memimpin Indonesia.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode yang dinilai berhasil mendorong kemajuan bangsa, memperkuat fondasi pembangunan nasional, serta menjaga stabilitas negara di tengah dinamika nasional dan global.
Petisi Ahli menilai sejumlah prestasi utama Presiden Joko Widodo, antara lain:
1. Pembangunan Infrastruktur Nasional
Presiden Joko Widodo berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur secara masif dan merata, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, serta infrastruktur transportasi publik, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
2. Penguatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Berbagai kebijakan penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta reformasi birokrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta dunia usaha.
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) secara resmi memberikan Penghargaan Kehormatan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ternyata Eggi Sudjana Kirim Surat Sebelum Kasusnya SP3
- Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Ungkap Alasan Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
- Polda Metro Terbitkan SP3 untuk 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi
- Asta Cashtry
- Inovator Pertamina Borong Penghargaan di Bangkok IPITEX 2026
- Elitery Kembali Raih Great Place to Work 2026 di Tengah Ekspansi Regional