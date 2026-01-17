menu
Petisi Ahli Beri Penghargaan kepada Jokowi Atas Jasa Memajukan Indonesia

Petisi Ahli Beri Penghargaan kepada Jokowi Atas Jasa Memajukan Indonesia
Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) secara resmi memberikan Penghargaan Kehormatan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atas jasa, pengabdian, dan berbagai prestasi strategis selama memimpin Indonesia. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) secara resmi memberikan Penghargaan Kehormatan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atas jasa, pengabdian, dan berbagai prestasi strategis selama memimpin Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode yang dinilai berhasil mendorong kemajuan bangsa, memperkuat fondasi pembangunan nasional, serta menjaga stabilitas negara di tengah dinamika nasional dan global.

Petisi Ahli menilai sejumlah prestasi utama Presiden Joko Widodo, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Nasional

Presiden Joko Widodo berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur secara masif dan merata, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, serta infrastruktur transportasi publik, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

2. Penguatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Berbagai kebijakan penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta reformasi birokrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta dunia usaha.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) secara resmi memberikan Penghargaan Kehormatan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo

