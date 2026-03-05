Petisi, Mawar Merah, dan Lantunan Doa untuk  Ayatollah Ali Khamenei

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman dinas Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat didatangi ratusan umat muslim silih berganti pada Kamis sore (5/3).

Masyarakat Jakarta berbondong-bondong menghadiri acara doa bersama yang digelar Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk mengenang dan mendoakan Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin Tertinggi Iran tersebut tewas akibat serangan udara secara brutal yang dilakukan oleh gabungan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/02) lalu.

Mayoritas tamu yang datang memakai baju muslim dan muslimah serbahitam. Tua, muda, remaja hingga anak-anak dibawa serta dalam kegiatan doa bersama itu. Tak lupa di tangan mereka menggenggam bunga mawar merah maupun putih sebagai bentuk penghormatan pada Khamenei.

Baca Juga: Dubes Boroujerdi Tegaskan Iran tidak Akan Bernegosiasi dengan AS

Penghormatan terhadap Khamenei. Foto: Natalia Laurens/JPNN

Pintu rumah dinas Dubes Boroujerdi terbuka untuk umum, semua bisa datang. Pintu gerbang itu hanya dijaga sejumlah polisi dan petugas. Tak ada pengawalan superketat. Karangan bunga turut berduka cita dari tokoh dan ormas Islam memenuhi halaman depan rumah dinas Dubes Iran.

Pihak kedubes juga memasang sejumlah standing banner wajah Khamenei di beberapa sudut dari rumah bertembok putih tersebut.

Ruang tamu depan diubah untuk pengajian singkat melantunkan doa dan ayat suci Al-qur’an bersama serta tempat Dubes Boroujerdi menyambut para tamu yang hadir.