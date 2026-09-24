Petrokimia Gresik Diundang ke Forum PBB di New York, Bawa Misi Talenta dan Industri Hijau

jpnn.com, JAKARTA - PT Petrokimia Gresik (Persero) membawa pengalaman transformasi industri dan pertanian berkelanjutan Indonesia ke forum global di New York, Amerika Serikat.

Kehadiran Petrokimia Gresik merupakan kelanjutan dari kiprah inovasi keberlanjutan perusahaan, termasuk GladiAgro: Next-Gen Soil Revival, solusi pemulihan kesehatan tanah yang sebelumnya meraih penghargaan tertinggi dalam SDGs Innovation Accelerator for Young Professionals 2026.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob pada Minggu (20/9) waktu setempat atau Senin (21/9) waktu Indonesia, menghadiri 2026 UN Private Sector Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

Forum khusus undangan tersebut mempertemukan sekitar 150 pemimpin senior dunia usaha, pemerintah, dan PBB untuk membahas percepatan transisi menuju energi yang bersih, adil, dan aman. Dalam forum tersebut, Daconi menjadi satu-satunya direktur utama dari Indonesia yang berkesempatan hadir.

Forum tersebut diselenggarakan UN Global Compact yang dipimpin Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General PBB sekaligus CEO dan Executive Director UN Global Compact dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Agenda forum membahas berbagai tantangan transisi energi global, mulai dari investasi, infrastruktur, kebijakan, hingga kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi energi bersih.

Pada Senin (21/9) waktu setempat atau Selasa (22/9) waktu Indonesia, Daconi kembali menjadi pembicara dalam forum Global Talent for Sustainable Development di KJRI New York. Dalam forum yang mempertemukan diaspora Indonesia, mahasiswa, pemimpin bisnis, praktisi keberlanjutan, dan inovator tersebut, Daconi menekankan pentingnya kesiapan talenta Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan green jobs dan transformasi industri hijau.

“Transformasi menuju ekonomi hijau pada dasarnya juga merupakan transformasi tenaga kerja. Investasi pada teknologi harus berjalan bersama dengan investasi pada manusia. Teknologi hijau hanya akan memberikan manfaat apabila didukung talenta yang mampu merancang, mengoperasikan, dan mengembangkannya,” ujar Daconi.