Petrokimia Gresik Paparkan Inovasi Dekarbonisasi di COP31 Turki

jpnn.com, JAKARTA - PT Petrokimia Gresik (Persero) memperkenalkan berbagai inovasi dekarbonisasi dari lingkungan pabrik hingga lahan pertanian untuk mendukung produktivitas pertanian yang makin efisien dan berkelanjutan.

Melalui pengurangan emisi di proses produksi, pengembangan pupuk inovatif, serta pendampingan petani, perusahaan berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung transisi industri rendah karbon.

Strategi tersebut disampaikan dalam forum iklim dunia Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menjadi pembicara dalam sesi Indonesia Pavilion bertajuk “From Plant to Farm: Decarbonizing the Fertilizer Value Chain for Food and Industrial Resilience”.

Daconi menegaskan bahwa ketahanan pangan, pertumbuhan industri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan harus berjalan beriringan. Karena itu, upaya dekarbonisasi tidak hanya dilakukan di lingkungan pabrik, tetapi juga diperluas hingga penggunaan pupuk di lahan pertanian.

“Kami tidak ingin hanya berhenti pada aktivitas produksi di dalam area pabrik. Artinya, kami tidak ingin hanya mengelola emisi dari aktivitas produksi, tetapi juga bergerak melintasi seluruh rantai nilai yang menghasilkan emisi karbon,” ujar Daconi.

Di lingkungan pabrik, Petrokimia Gresik telah menjalankan berbagai program dekarbonisasi melalui efisiensi energi, pembaruan teknologi produksi, serta penangkapan dan pemanfaatan karbon.

Rangkaian program tersebut memiliki estimasi kontribusi pengurangan emisi sekitar 529 ribu ton CO? ekuivalen per tahun. Salah satu implementasinya melalui Pabrik ZA II yang memanfaatkan CO? dari proses produksi amonia untuk menghasilkan pupuk amonium sulfat serta produk samping kalsium karbonat yang dapat membantu menetralkan keasaman tanah.