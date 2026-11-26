jpnn.com, JAKARTA - PT Petrokimia Gresik (Persero) menghasilkan 1.655 karya inovasi sepanjang tahun 2026 dengan manfaat ekonomi atau real benefit mencapai Rp111,07 miliar.

Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kinerja produksi pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Berkontribusi sekitar 68 persen terhadap total karya inovasi Pupuk Indonesia Grup, Petrokimia Gresik berhasil meraih penghargaan The Most Productive dalam ajang Pupuk Indonesia Quality & Innovation (PIQI) 2026 di Lhokseumawe, Aceh, baru-baru ini.

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Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan bahwa inovasi menjadi salah satu strategi perusahaan dalam menjawab tantangan industri pupuk yang makin dinamis.

Melalui pengembangan inovasi di berbagai lini bisnis, Petrokimia Gresik terus mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat keandalan operasional guna menjaga ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia.

“Bagi Petrokimia Gresik, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari jumlah karya yang dihasilkan, tetapi juga dari besarnya manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Setiap peningkatan kinerja produksi pupuk akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Daconi di Gresik, Selasa (24/11/2026).

Penerapan berbagai inovasi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keandalan pabrik turut mendukung peningkatan produksi Petrokimia Gresik hingga September 2026 sebesar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pengembangan inovasi Petrokimia Gresik pada tahun 2026 melibatkan 1.901 inovator, meningkat 1,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.